Сергей Шустов: строящиеся соцобъекты в регионе будут сданы в срок

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Все строящиеся социальные объекты в Тюменской области, несмотря на пандемию, будут сданы в срок.

Об этом рассказал заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов, сообщает областной оперштаб по профилактике коронавируса.

Сергей Шустов отметил, что все социальные объекты в Тюменской области строятся по графику, либо с опережением срока.

"В настоящее время в регионе возводятся десять школ, в Тюмени – пять детских садов. Также в этом году планируется начать возведение еще 18 детских садов и 26 школ. Надеюсь, что социальные объекты будут построены в срок и самое главное качественно", - рассказал он.

Добавим, помимо школ и детских садов в Тюменской области возводятся и спортивные объекты. В частности, продолжается строительство крытых бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске. В Тюмени в строящемся центре спортивной гимнастики в границах улиц Волочаевская-Ватутина строители ведут отделочные работы. В Тобольске продолжается строительство крытого бассейна.