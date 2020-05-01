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Тюменцам предлагают поучаствовать в игре, посвященной 75-летию Победы

Общество, 16:51 10 мая 2020

«Открой свою Тюменскую область» ВКонтакте | Фото: «Открой свою Тюменскую область» ВКонтакте

Новый раздел, посвященный Великой Победе, появился в мобильном приложении "Открой свою Тюменскую область". Он содержит 3 тыс. вопросов, которые поделены на темы: "Авиация","Полководцы", "Битва за Москву" и так далее. Каждая категория состоит из 100-150 вопросов.

Механика игры проста. Для этого необходимо зарегистрироваться, выбирать раздел "75 лет Победы", ответить на вопросы, соревнуясь с соперниками. За каждый выигранный поединок игрок получит очки.

Накопленную виртуальную валюту можно обменять на реальные подарки в магазине приложения. Там есть фирменные толстовки, портативные зарядки и многое другое.

Ссылки для скачивания приложений: Android: bit.ly/vkan-opentmn, iOS: bit.ly/vkio-opentmn

Любовь Голышева

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# 75-летие Победы , мобильное приложение

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