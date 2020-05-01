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Тюменца задержали за кражу велосипедов

Происшествия, 15:30 11 мая 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Неоднократно судимого мужчину задержали в Тюмени сотрудники уголовного розыска. Его подозревают в краже, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Накануне в отдел полиции № 1 поступило сообщение о краже велосипедов из колясочной дома № 23 по ул. Линейной. Ущерб составил почти 13 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Злоумышленник 1987 года рождения, ранее неоднократно судимый, рассказал оперативникам, что дверь колясочной открыл путем подбора ключей. Продать велосипеды он не успел, они изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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# кража

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