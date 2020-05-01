Новый метод лучевого лечения освоили тюменские врачи

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Радиохирургию для лечения метастатических опухолей головного мозга применяют тюменские радиотерапевты. Метод позволяет не только избавить пациента от метастазов, но и сохранить качество его жизни, сообщает Медицинский город.

Лечение провели молодой тюменке. Злокачественное новообразование молочной железы женщине впервые диагностировали в 2017 году. Как показало контрольное исследование, заболевание прогрессировало - у пациентки были выявлены метастатические очаги в головном мозге. Врачи-радиотерапевты приняли решение использовать новый для них метод лучевого лечения.

"Это новая для нас методика, которую мы можем применять на современном лучевом ускорителе – он был приобретен в прошлом году в рамках региональной программы по борьбе с онкозаболеваними, реализуемой по нацпроекту "Здравоохранение". Одной из его особенностей является возможность подведения высокой дозы облучения точно в патологические очаги. В случае с женщиной - это семь мишеней одномоментно. Для наших специалистов это настоящий прорыв, теперь мы имеем возможность применять эффективное лечение среди некоторых групп пациентов, имеющих метастатическое поражение головного мозга, не нарушая качества жизни больного. Мы уже были знакомы с данной методикой, она активно развивается во всем мире, но ранее у нас не было технической возможности для ее реализации", - сказала заведующая радиологическим отделением №2 Медицинского города Анна Логвиненко.

Ранее тюменские радиотерапевты в своей практике использовали облучение всего головного мозга, которое со временем может спровоцировать у пациента различные когнитивные нарушения, такие как потеря памяти, резкие перепады настроения, нарушение речи. Радиохирургия позволяет врачам снизить нагрузку на весь мозг и защитить здоровые ткани, поэтому даже через три - пять лет после лечения пациент может жить полноценной жизнью, без нарушений.

"Несмотря на то, что у нашей пациентки опухоль распространенная, у нее есть перспектива жить еще долгие годы, поэтому одной из наших задач было сохранение качества жизни женщины. Изначально мы планировали провести лечение в два этапа, но после планирования программы мы поняли, что сможем воздействовать сразу на семь очагов. Это достаточно сложный процесс, ведь нам нужно было добиться необходимой концентрации доз в каждом очаге, не задев при этом здоровые ткани и не превысив максимального уровня ионизирующего излучения. Для нас это первый опыт подведения таких доз за один сеанс терапии", - рассказал врач-радиотерапевт Станислав Ракитин.

По его словам, на составление плана лечения врачам-радиотерапевтам и медицинским физикам потребовалось десять дней, а сам сеанс лучевой терапии длился всего 20 минут. Терапия прошла успешно, пациентка уже на следующий день была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Оценить результат лечения в полном объеме врачи смогут уже через месяц.