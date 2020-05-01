Стартовал прием заявок на конкурс "Добро не уходит на каникулы"

| Фото: группа "Добро не уходит на каникулы!" ВКонтакте | Фото: группа "Добро не уходит на каникулы!" ВКонтакте

Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе волонтерских отрядов "Добро не уходит на каникулы". Прием заявок уже стартовал и продлится до 27 мая, сообщается на сайте Росмолодежи.

Участниками могут стать действующие добровольческие отряды государственных, муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных организаций. Команда отряда должна состоять из 4-15 человек в возрасте от 8 до 17 лет и работать под руководством куратора.

Проходить конкурс будет по семи номинациям: "Проекты по популяризации культуры безопасности среди школьников", "Проекты по сохранению экологии и заботе о животных", "Проекты по организации комфортной окружающей среды и благоустройству территорий", "Проекты по популяризации здорового образа жизни", "Проекты по сохранению культурного наследия и народной идентичности", "Проекты по проведению образовательных мероприятий для добровольцев", "Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе".

Как отметил председатель Российского движения школьников, герой РФ, летчик-космонавт Сергей Рязанский, за предыдущие сезоны конкурс "Добро не уходит на каникулы" выявил и поддержал множество отрядов юных добровольцев, у которых есть не только интересные идеи, но и огромное желание совершать добрые поступки, быть полезными обществу, совершенствовать и развивать волонтерское движение в России.

"Конечно, мы должны поддерживать такие стремления, помогать осуществлять самые смелые задумки, ведь эти ребята и есть будущее нашей страны!", – сказал он.

Добровольческие проекты будет оценивать экспертное жюри, состоящее из представителей крупнейших волонтерских и общественных организаций.

Заявки на участие принимаются по ссылке. Подробная информация в официальной группе конкурса ВКонтакте.