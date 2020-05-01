Памятник солдатам-землякам установили жители деревни Губиной в Упоровском районе

| Фото: администрация Суерского сельского поселения | Фото: администрация Суерского сельского поселения

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установили в деревне Губиной Упоровского района в честь празднования юбилея Победы.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава Суерского сельского поселения Лариса Гольцман, средства на строительство памятного знака собрали жители и уроженцы деревни.

"Сейчас в Губиной проживают около 20 человек, но идея установить памятник объединила многих давно уехавших из нее людей. Кто-то проживает в райцентре или других селах района, кто-то в Тюмени, кто-то в Санкт-Петербурге, инициаторы обратились к землякам через группу нашего поселения в соцсетях. Удалось собрать около 140 тысяч рублей", - рассказала глава.

По ее словам, главными организаторами выступили уроженцы Губиной упоровец Владимир Чеглаков и тюменец Владимир Ермаков. Они провели большую архивную работу и установили имена и фамилии 63 солдат, ушедших из этой деревни на фронт и не вернувшихся домой.

Все они увековечены на памятнике, который был установлен в начале мая. Сейчас предстоит благоустроить прилегающую территорию, материальную поддержку на эти средства пообещали выделить три депутата Тюменской областной думы. После завершения режима повышенной готовности и облагораживания территории состоится торжественное открытие памятного знака, которое соберет всех, кого объединяет память о малой родине и ее героях.

Ирина Кургузова