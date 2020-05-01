Губернатор Александр Моор поздравил медсестер с профессиональным праздником

| Фото: с личной страницы губернатора во "ВКонтакте" | Фото: с личной страницы губернатора во "ВКонтакте"

Профессия медсестры требует чуткого отношения к людям, умения сопереживать и поддерживать даже в самой тяжелой ситуации. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram, поздравляя их с Международным днем медицинской сестры.

"В период пандемии медсестры ежедневно идут на серьезный риск. С праздником, дорогие, крепкого здоровья и спасибо вам!", - сообщил он. Вместе с поздравлениями глава региона разместил в постах фото сотрудниц обсерватора "Градостроитель".