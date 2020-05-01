  • 12 мая 202012.05.2020вторник
  • USD73,8725
    EUR80,0039
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Губернатор Александр Моор поздравил медсестер с профессиональным праздником

Губернатор, 15:46 12 мая 2020

с личной страницы губернатора во "ВКонтакте" | Фото: с личной страницы губернатора во "ВКонтакте"

Профессия медсестры требует чуткого отношения к людям, умения сопереживать и поддерживать даже в самой тяжелой ситуации. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram, поздравляя их с Международным днем медицинской сестры.

"В период пандемии медсестры ежедневно идут на серьезный риск. С праздником, дорогие, крепкого здоровья и спасибо вам!", - сообщил он. Вместе с поздравлениями глава региона разместил в постах фото сотрудниц обсерватора "Градостроитель".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , здравоохранение , Медицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 12.05.2020Губернатор Александр Моор поздравил медсестер с профессиональным праздником
21:47 11.05.2020В Тюменской области исполнение поручений президента по борьбе с COVID-19 – на особом контроле
21:01 11.05.2020Александр Моор прокомментировал предложения президента о новых мерах поддержки граждан
12:22 11.05.2020Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая