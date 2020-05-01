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Противоклещевую обработку провели в Заводоуковске

Общество, 18:59 13 мая 2020

администрация Заводоуковска ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковска ВКонтакте

Места массового нахождения людей обработаны от клещей в Заводоуковске, сообщает администрация городского округа.

Спецраствор, в частности, нанесен в скверах воинской славы и напротив пожарной охраны, на центральной площади, Колмаковском парке и парке машиностроительного завода, старом кладбище, тротуарах у лесного массива и других.

Выгуливать животных, собирать ягоды или грибы в таких местах пока запрещено. В обработанных местах установлены соответствующие информационные таблички.

Повторная обработка пройдет в июне.

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# акарицидная обработка , клещи

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