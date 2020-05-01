Противоклещевую обработку провели в Заводоуковске

| Фото: администрация Заводоуковска ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковска ВКонтакте

Места массового нахождения людей обработаны от клещей в Заводоуковске, сообщает администрация городского округа.

Спецраствор, в частности, нанесен в скверах воинской славы и напротив пожарной охраны, на центральной площади, Колмаковском парке и парке машиностроительного завода, старом кладбище, тротуарах у лесного массива и других.

Выгуливать животных, собирать ягоды или грибы в таких местах пока запрещено. В обработанных местах установлены соответствующие информационные таблички.

Повторная обработка пройдет в июне.