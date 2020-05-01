Более пяти тысяч тюменцев пострадали от укуса клещей

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

5 тыс. 178 тюменцев обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей по данным на 12 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала 2020 года от укусов клещей пострадал 1 тыс. 381 ребенок. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Всем пострадавшим (не привитым против КВЭ) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

В целях предотвращения присасывания клещей на городских территориях проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработана территория в 2 тыс. 213 га.

C начала года привито от клещевого энцефалита 37 тыс. 967 человек, из них 9 тыс. 872 - дети до 14 лет.