Почти на сорок тысяч рублей обманул лжебанкир жительницу Заводоуковска

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Жительница Заводоуковска, поверив лжесотруднику банка, лишилась 39 тыс. рублей, сообщает Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России.

Потерпевшая, женщина 1984 года рождения, рассказала стражам правопорядка, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил ее о несанкционированном снятии средств со счета.

При этом звонивший пояснил, что может решить проблему и попросил для этого назвать данные карты, включая срок действия и трехзначный номер с оборотной стороны, а также пароль из смс-сообщения.

Потерпевшая поверила лжесотруднику и сообщила всю требуемую информацию. Вскоре она получила уведомление о списании с ее счета всей имевшейся суммы.