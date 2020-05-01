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Клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в июне, завяил Мурашко

Общество, 16:00 13 мая 2020

duma.gov.ru

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Клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в июне 2020 года. Об этом в в ходе правительственного часа в Госдуме 13 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

На вопрос председателя Государственной думы Вячеслава Володина о прогнозах появления вакцины, предклинических испытания, министр ответил: "В июне планируется начать клинические испытания. По результатам доклинических [испытаний] мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет. В июне начнутся клинические испытания, по ходу клинических испытаний мы поймем уже сроки, когда мы сможем расширить этот контингент подлежащий, расширить в том числе изучение уже непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, но наверное все‑таки ближе к последней декаде, уже первые препараты появятся", — ответил Министр здравоохранения РФ.

По словам Володина, заслушанная информация не только обнадеживает, но и вселяет во многих уверенность, и принесет спокойствие.

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# вакцина , коронавирусная инфекция , Михаил Мурашко

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