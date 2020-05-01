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Тридцать четыре пациента продолжают лечение в ишимском моногоспитале

Общество, 16:15 13 мая 2020

www.mos.ru/ | Фото: www.mos.ru/

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В инфекционном моногоспитале Ишима продолжают лечиться 34 человека, сообщает 13 мая Областная больница №4. В числе пациентов - 25 вахтовиков с Уватского месторождения. У десяти из них из Тюмени пришли отрицательные результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Сейчас решается вопрос с переводом их на обсервацию. У остальных также были взяты анализы и отправлены на исследования.

13 мая из больницы выписали жительницу Ишима, у которой заболевание протекало в легкой форме. Два последних теста показали отрицательный результат на коронавирус. Пациентка здорова.

У двоих мужчин - жителя Ишима, а также жителя Стрехнино Ишимского района - лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области не подтвердила коронавирусную инфекцию. Пациенты продолжают лечиться от пневмонии.

В госпитале также находятся еще двое ишимцев с COVID-19. Один из них - житель Омутинского района, один Голышмановского.

В госпитале проходят лечение трое жителей Казанского района. Женщина по-прежнему на искусственной вентиляции легких, добавляют медики.

"12 мая поступил третий человек из Казанского района. Это молодой человек, у него состояние стабильное, наблюдаются признаки ОРВИ. У него лабораторно подтвержденный вирус. Состояние пациента усугубляется сопутствующей патологией, - сказали инфекционисты ОБ №4.

К 13 мая специалисты ишимской клинико-диагностической лаборатории проверили 3 тыс. 886 проб на коронавирусную инфекцию.

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# коронавирус , областная больница №4

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