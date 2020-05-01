Омутинский предприниматель перестроил работу кафе из-за пандемии коронавируса

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

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Хозяйка кафе "Премьер" в Омутинском районе Вера Фоменко перестроила работу своего заведения и продолжает кормить посетителей в соответствии с требованиями режима повышенной готовности, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприниматель рассказала, что вместе с коллективом организовали работу на вынос и доставку еды на дом. В кафе посетителей не пускают, а стол для приема заявок установили на входе. На нем разместили меню, дезинфицирующие салфетки для клиентов. Блюда предлагают в одноразовой посуде. Ассортимент обычный - можно заказать пиццу, пирожки, горячее, кофе. Клиенты ожидают на улице или в машинах. Время приготовления в пределах 10-15 минут. Расчет чаще безналичный.

"Мы понимаем серьезность ситуации. Все работники трудятся в масках и перчатках. Регулярно обрабатываем ручки входных дверей и поверхности дезинфицирующими средствами, у входа постелили специальный дезинфицирующий коврик. Ежедневно измеряем температуру сотрудникам", – подчеркнула Вера Фоменко.

Реализация проекта "Премьер" в Омутинском районе находится на сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области. В свое время за счет финансовой поддержки фонда было построено новое здание, приобретено оборудование для кухни и мебель в кафе.

В пресс-службе инвестиционного агентства пояснили, что ограничительные мероприятия изменили привычный уклад работы предпринимателей, сказались на всех сферах деятельности, в том числе и на общественном питании. Поэтому предприниматели организуют работу по-новому, сохраняя коллектив и производственные мощности.