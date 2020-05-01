В Тобольске начали бесплатно раздавать маски

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Бесплатная выдача масок многоразового применения началась в Тобольске, сообщает городская администрация.

Маски смогу получить одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, малообеспеченные граждане пожилого возраста и инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми.

Подать заявку на получение масок можно по телефону горячей линии центра социального обслуживания населения в Тобольске - 8 (3456) 24-12-00. Помощь в доставке масок нуждающимся тоболякам окажут волонтеры.

Напомним, в соответствии с постановлением областного правительства с 14 мая граждане обязаны при нахождении в общественном транспорте и такси, при посещении любых общественных мест и организаций использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразовые.

Глава города Максим Афанасьев обратился к руководителям предприятий торговли с рекомендацией информировать посетителей о необходимости носить маски и рассмотреть возможность бесплатного обеспечения покупателей одноразовыми масками.