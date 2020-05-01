Министерство просвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки

| Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

Единый государственный экзамен в 2020 году будет перенесен с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Замминистра Виктор Басюк на совещании с регионами в режиме видео-конференц-связи уточнил, что решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут названы в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

"Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения", – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.