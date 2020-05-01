Приемка школ к новому учебному году проходит в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Проверка готовности учебных учреждений к ведению образовательного процесса началась в Тюменском районе 12 мая, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Приемку ведут представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора. Инспекторы Госпожнадзора акцентируют особое внимание на исправности автоматической пожарной сигнализации, прохождение сигнала о срабатывании сигнализации в подразделение пожарной охраны, на наличие первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

Комиссия обследовала три детских сада, три школы и два учреждения дополнительного образования. По результатам приемки образовательных учреждений в Богандинском муниципальном образовании грубых нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.