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Тюменцев приглашают совершить виртуальное путешествие по музеям

Общество, 10:45 15 мая 2020

kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

Всероссийская "Ночь музеев" пройдет в 2020 году в формате онлайн. 16 мая жителей Тюменской области приглашают в виртуальное путешествие по музеям, сообщает региональный департамент культуры.

Все онлайн-мероприятия будут представлены в социальных сетях музеев объединения, а также на единой площадке в группе ВКонтакте.

Цикл мероприятий откроет детская программа акции, которая пройдет с 14 до 15 часов. Герои детского центра "Музейляндия" расскажут много захватывающего и интересного юным зрителям.

Далее на онлайн-площадках музеев "Усадьба Колокольниковых" и "Городская Дума" детей и их родителей ждут мастер-классы в технике оригами, а также путешествие с профессором Снимкиным по выставке "Тюмень-Война-Великая Победа".

Музей "Дом Машарова" приглашает ребят на мастер-класс "Полевая типография" в технике линогравюры. А Тобольский музей-заповедник предложит написать репродукцию картины тобольского художника Ивана Пуртова в рамках мастер - класса "Майские цветы".

Старт основной программы - в 18 часов. Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает присоединиться к проекту "Воин - легенда". Это мультимедийный лонгрид о хранителях реликвий и образах героев, Также посетителей групп в социальных сетях ждут онлайн-путешествие "Душа Победы. Избранное" и виртуальная экскурсия "ART и факты".

В 19 часов на площадках акции пройдет виртуальная игровая программа "Дог-тайм "Уши, лапы, хвост" о собаках на фронте, основных приемах дрессировки животных, а также лекция и экскурсия на военную тематику от Ялуторовского музейного комплекса.

В 20 часов исторический парк "Россия – Моя история" представит цикл полезных видеосюжетов о промышленных предприятиях Тюмени в годы войны и комсомольцах, работавших в послевоенное время

Полная региональная программа мероприятий представлена по ссылке.

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# Ночь музеев

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