Тюменские студенты-медики отличились на международной конференции

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Второе место заняли студентки Тюменского государственного медицинского университета Виолетта Крючкова и Екатерина Мосина на международной интерактивной площадке "Новые горизонты детской хирургии", которая прошла онлайн в преддверии форума "Неделя молодежной науки - 2020", сообщает вуз.

Участие в конференции приняли студенты, резиденты, интерны и сотрудники медицинских вузов из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и стран ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Киргизии. Председателем жюри выступил заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаил Аксельров.

Студентки Тюменского ГМУ дебютировали с докладом "Пороки развития легких у детей". Будущие врачи проанализировали мировую медицинскую литературу по теме, изучили медицинские карты пациентов, получавших хирургическое лечение в Тюменской Областной клинической больнице №2 и провели сравнение результатов лечения в Тюмени и других странах. Выступление вызвало живой интерес аудитории, слушатели задавали вопросы. По итогам видеоконференции студентки Тюменского ГМУ заняли второе место, набрав 88 баллов.

"Конференция стала традиционной и проходит в третий раз. В этом году мы впервые провели ее в системе ZOOM. Все участники остались довольны, доклады представлены содержательные. Собравшиеся на видеоконференции выразили желание и в дальнейшем проводить международные встречи в онлайн формате,"- рассказал Михаил Аксельров.