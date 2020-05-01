Президентские меры поддержки позволят сохранить предприятия и коллективы, уверен Андрей Шальнев

| ИА "Тюменская линия"Андрей Шальнев | Фото: ИА "Тюменская линия" | ИА "Тюменская линия"Андрей Шальнев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые меры поддержки для предпринимателей, предложенные президентом России, своевременные и важные. Генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев особо отметил пакет мер для самозанятых граждан, сообщает региональный оперативный штаб.

"Все самозанятые, работающие в данном режиме, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека, а это 12 тысяч 130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме работает 4 тысячи 600 человек, каждый из них сможет получить эту выплату", - пояснил он.

Кроме того, в России планируется докапитализировать Фонды микрофинансирования на 12 млрд рублей.

"В Тюменской области фонд был докапитализирован в рамках второго пакета региональных мер поддержки на 100 млн рублей. В регионе была запущена антикризисная программа "Сохрани бизнес". Уже поступили заявки от предпринимателей и началась выдача средств".

Напомним, в обращении к россиянам 11 мая Владимир Путин сообщил о мерах поддержки бизнеса в период пандемии. Они выражаются в форме субсидий, беспроцентных кредитов на зарплату работникам, отсрочке по аренде и другое.

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