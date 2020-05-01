Тюменских родителей отметят наградами в Международный день семьи

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Десять семей Тюменской области отметят государственными наградами в Международный день семьи.

В соответствии с указом президента РФ орден "Родительская слава" вручат Татьяне Чередняковой, Светлане и Алексею Кириченко.

Медаль ордена "Родительская слава" получат Зульфия Иматова, Нина и Александр Сухановы, Татьяна и Михаил Денисовы, Ольга и Эдуард Шелягины, Людмила и Михаил Паршуковы, Светлана и Евгений Показаньевы.

В соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" наградят 19 многодетных семей, из них 16 матерей и 10 отцов.

Напомним, что День семьи отмечают во всем мире 15 мая. В Тюменской области проживает более 580 тыс. семей, более 247 тыс. семей с детьми, из них более 27 тыс. — многодетные. Традиционно в этот день мамы и папы, воспитавшие достойное поколение, получают государственные и областные награды. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса торжественную церемонию вручения проведут после снятия ограничительных мер.