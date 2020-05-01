Тюменские семьи бесплатно проконсультируют специалисты по скайпу

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Бесплатные онлайн-консультации в скайпе организует областной центр реабилитации инвалидов для тюменских семей с 18 по 22 мая.

Акция приурочена к Международному дню семьи. 18 мая с 9 до 12 часов будет консультировать психолог, 19 мая в это же время - логопед, 20 мая - специалист по вопросам подачи документов в специализированные реабилитационные центры Тюменской области "Родник" и "Пышма", 21 мая - врач ЛФК, 22 мая - психолог.

Логин в Скайп: orci72metod (областной центр реабилитации инвалидов, Тюмень Russian Federation). Электронная почта для связи со специалистами - orci72metod@yandex.ru.

Также к Международному дню семьи областной центр реабилитации инвалидов проводит информационную акцию "Семья — это…". На официальном сайте центра и в социальных сетях специалисты поделятся простыми и эффективными практиками, которые способствуют укреплению взаимопонимания и доверия в семьях и развитию семейных традиций.