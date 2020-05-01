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Автомобиль въехал в опору освещения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:30 15 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летняя пассажирка пострадала в ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск утром 15 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция. Машина въехала в опору освещения.

ДТП произошло около четырех часов на 29 км дороги.

Не имеющий прав 18-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21099. Он наехал на опору уличного освещения.

"В результате ДТП пострадала его 19-летняя пассажирка. У девушки травмы головы, ребер и плеча", – заключили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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