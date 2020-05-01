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Поездка за щенком обернулась аварией в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 13:53 15 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый водитель Honda Partner устроил аварию на подъездной автодороге к д. Чугунаево в Нижнетавдинском районе 14 мая. Мужчины ехали в соседнюю деревню за щенком, машина опрокинулась, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло в первом часу дня на 3 км пути. 35-летний пассажир автомобиля получила травмы.

57-летний мужчина, управлявший иномаркой, превысил безопасную скорость. Показания алкотестера составили 1,41 мг на литр в выдыхаемом воздухе.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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