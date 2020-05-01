Поездка за щенком обернулась аварией в Нижнетавдинском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Нетрезвый водитель Honda Partner устроил аварию на подъездной автодороге к д. Чугунаево в Нижнетавдинском районе 14 мая. Мужчины ехали в соседнюю деревню за щенком, машина опрокинулась, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
ДТП произошло в первом часу дня на 3 км пути. 35-летний пассажир автомобиля получила травмы.
57-летний мужчина, управлявший иномаркой, превысил безопасную скорость. Показания алкотестера составили 1,41 мг на литр в выдыхаемом воздухе.