Триста двадцать девять новых контейнеров для мусора установили в Тюмени

| Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

На 164 площадках для сбора отходов в Тюмени заменили старые контейнеры. Новые емкости установили в Калининском и Центральном округах областного центра, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

Прежние металлические емкости сменили 329 новеньких евроконтейнеров. Они не подвержены коррозии, перепадам температур, вмещают большее количество отходов, удобны в использовании и санобработке, не требуют регулярной покраски, не деформируются, легкие, прочные и мобильные.

"Новая система обращения с отходами направлена в первую очередь на комфорт жителей, – подчеркнула первый заместитель ООО "ТЭО" Светлана Петренко. – Наша задача создать условия для аккуратного обращения с отходами, сделать процесс сбора максимально удобным и эффективным для людей, безопасным для экологии, а территорию дворов – чистой и опрятной. И чистоту важно не только создавать, но и поддерживать в дальнейшем".

Региональный оператор призывает жителей города Тюмени бережно относиться к обновленному контейнерному парку и напоминает, что по вопросам, связанным с вывозом коммунальных отходов, можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-250-73-26.