Выплаты на детей от трех до семи лет в Тюменской области начнут получать уже в июне

| Фото: https://uslugi.admtyumen.ru/ | Фото: https://uslugi.admtyumen.ru/

Тюменские семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, начнут получать ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет уже в июне. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Глава региона напомнил, что эту меру поддержки президент России Владимир Путин предложил во время январского послания Федеральному Собранию, а позже, в марте, поручил правительству ускорить разработку механизма.

"Мы со своей стороны провели всю нормативную работу и уже с 20 мая начнем принимать заявления через федеральный и региональный порталы госуслуг. Процедура будет максимально удобной для граждан: все документы соцзащита подготовит сама. Без заявлений выплата будет автоматически назначаться тем, кто уже получает квартальное пособие на ребенка", - пояснил Александр Моор.

Размер выплат для жителей Тюменской области составит 5 816 рублей на каждого ребенка. Сумма, которую одномоментно получат нуждающиеся семьи, будет рассчитана с января 2020 года, то есть сразу за полгода. Далее средства будут поступать ежемесячно, пока ребенку не исполнится 8 лет. По примерным подсчетам, они коснутся почти 30 тыс. семей в регионе, подытожил губернатор.