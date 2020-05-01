Ученые рассказали, как предотвратить буллинг среди школьников

Фото: ТюмГУ Фото: ТюмГУ

Основные ошибки и сложности в борьбе с агрессией и травлей в детском коллективе, с которыми сталкиваются педагоги, выявили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета, проанализировав ряд российских и зарубежных исследований.

По их мнению, это поможет школам в разработке эффективных антибуллинговых программ и профилактических подходов. Результаты опубликованы в журнале "Современная зарубежная психология", пишет РИА Новости.

"Учителя довольно часто считают буллинг типичным поведением в группе, которое не причиняет вреда детям. Они путают его с конфликтами. Не считают буллингом психологическую травлю, социальное исключение, отвержение, игнорирование. Уверенно выявляя только физический буллинг, педагоги часто не знают, как снизить уровень агрессии, и опираются на собственный бытовой опыт, а не на профессиональные знания", — прокомментировала результаты исследования заведующая кафедрой юридической психологии и права университета Римма Чиркина.

Ученый отметила, что даже если привлечь к решению проблемы буллинга администрации школ, родителей, представителей органов правопорядка, но не проработать проблемы со всеми участниками ситуации, то чаще всего это не приведет к положительному результату. В большинстве случаев после таких мер травля не прекращается, а переходит в скрытую от учителя форму.

Наиболее эффективно справляются с ситуациями буллинга учителя, которые обладают высоким уровнем эмпатии и коммуникативными компетенциями. Эти качества вместе с четкими представлениями о природе и симптомах проявления буллинга помогают более активно вмешиваться в ситуации травли и устанавливать более доверительные отношения с учениками.

Среди эффективных инструментов Римма Чиркина назвала прежде всего, создание и соблюдение всеми правил класса, патрулирование "горячих точек", а также грамотный менеджмент. Эксперты отмечают, что управление классным коллективом должно включать три основных компонента менеджмента: мониторинг ситуации, организацию коммуникации, владение инструментами управления.

"Одним из самых действенных способов включить всю школу в программу и получить зримую поддержку руководства являются школьные конференции. Такие мероприятия формируют приверженность программе не только у педагогов, но и у администрации", — отметила она.

На уровне класса, по мнению исследователей, чтобы предупредить буллинг и преодолеть уже возникшие ситуации, можно внедрить восстановительные технологии, которые активно развиваются в России и имеют убедительную доказательную базу эффективности. Это круги сообщества, школьные и классные конференции, восстановительная медиация и другие технологии, которые реализуют школьные и территориальные службы примирения.

По мнению исследователей, внедрение всех инструментов требует дополнительного обучения учителей и отработки с ними алгоритмов действия в ситуациях с агрессивным поведением и травлей. Организация работы в рамках школы позволит учителям получить поддержку администрации учебного заведения и реализовать все антибуллинговые инициативы.