  • 17 мая 202017.05.2020воскресенье
  • USD73,2056
    EUR79,1279
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Котик Вулькано ищет дом

Общество, 19:00 17 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Молодой кот по кличке Вулькано нуждается в заботливых хозяевах.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Вулькано около четырех месяцев. Его нашли в феврале в подвале дома в районе Метелево. Котик стерилизован и привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 17.05.2020В Ялуторовске увеличится число дежурных групп в детском саду
19:00 17.05.2020Котик Вулькано ищет дом
18:19 17.05.2020В Крыму устроят концерт на дне водохранилища
17:48 17.05.2020В тюменском челлендже "Передай дротик другу" участвует весь мир