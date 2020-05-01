Котик Вулькано ищет дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Молодой кот по кличке Вулькано нуждается в заботливых хозяевах.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Вулькано около четырех месяцев. Его нашли в феврале в подвале дома в районе Метелево. Котик стерилизован и привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова