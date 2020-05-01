Более восьмидесяти викуловчан пострадали от укусов клеща на своих участках

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112 жителей Викуловского района обратились за помощью по поводу укусов клеща. Из них 32 несовершеннолетних.

Об этом рассказала заведующая Викуловской районной больницей - объединенным филиалом № 2 Областной больницы № 4 (Ишим) Оксана Черепанова. По ее словам, первое обращение зарегистрировано 7 апреля. Большая часть - 86% укушенных - "поймали" клеща на своих участках около дома, 13% - в лесу. Из 112 пострадавших только 14 привиты от клещевого энцефалита.

"Им инъекцию иммуноглобулина не ставят - достаточно действия прививки. Остальным поставили иммуноглобулин и дали рекомендации. Вероятность заболевания клещевым энцефалитом всегда высокая, поэтому сейчас нужно внимательнее наблюдать за состоянием. Если появилась головная, суставная или мышечная боль, светобоязнь, повысилась температура или воспалилось место укуса, нужно незамедлительно обратиться в больницу", - напомнила Оксана Черепанова.

Сдавать анализ на определение клещевого энцефалита сразу после укуса, по ее словам, не имеет смысла: антитела появляются в крови спустя 10-14 дней. Также можно исследовать клеща - для этого его нужно поместить в специальную среду и принести в больницу.

"Иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита наш район обеспечен. Напомню, что прививку за счет средств ОМС ставят только группе риска. Остальные граждане могут приобрести вакцину за свой счет", - заключила Оксана Черепанова.

Евгения Шевцова