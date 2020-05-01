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Сотрудники ЗапСибНОЦ представили направления работы в условиях пандемии

Общество, 17:59 18 мая 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ Тюменской области, Югры и Ямала рассказал о своей работе в условиях пандемии в рамках видеоконференции "Статус НОЦ во время локдауна". В мероприятии участвовали представители пяти пилотных научно-образовательных центров России, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Деятельность ЗапСибНОЦ была представлена Тюменским госуниверситетом как базовой организацией. На совещании выступили врио ректора Иван Романчук и и.о. первого проректора Андрей Толстиков.

Представители ЗапСибНОЦ отметили, что в результате пандемии и кризисных явлений в нефтегазовой отрасли актуальность основных направлений деятельности существенно возросла.

Обеспечение биобезопасности, оптимизация расходов на операционную деятельность в нефтяной и газовой индустрии, в том числе посредством цифровой трансформации, вызовы хозяйственной деятельности в Арктике, роль человеческого фактора в ее освоении, все вышеперечисленное - на фоне климатических изменений, - это важнейшие задачи, стоящие перед Российской Федерацией и всей цивилизацией.

Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ включил также в исследовательскую повестку темы, затрагивающие фундаментальные аспекты новой коронавирусной инфекции: исследование биоаэрозолей и специфики воздушно-капельного переноса вирионов SARS-CoV-2; возможности бесконтактной манипуляции нано- и микроразмерными объектами, в том числе патогенными, с помощью новых оптофлюидных устройств; математическое моделирование распространения инфекции и ее экономических последствий; изменения в социуме в постковидный период и другое.

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# наука , образование , ТюмГУ

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