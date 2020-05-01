Ученики "Роснефть-классов" продолжают дистанционное обучение

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Ученики четырех "Роснефть-классов" в Тюменской области продолжают обучение в дистанционном формате, сообщает региональный департамент образования и науки.

Почти два месяца на дистанционных занятиях находятся старшеклассники Туртасской школы Уватского района, которые прошли отбор в "Роснефть-классы". Пять лет назад поселковая школа в самом отдаленном муниципалитете области первой в регионе приняла перспективный проект "Роснефти", а нынче сделает уже четвертый выпуск.

Как рассказала главный специалист отдела профориентационной работы Тюменского индустриального университета Елена Чекрыгина, учеба для ребят идет в виде вебинаров от наставников из опорного вуза. Дважды в неделю проходят занятия по физике, один раз – по математике. Дистанционный формат предполагает ежедневное выполнение домашнего задания и отправку решения по электронной почте.

Отличные знания показывают многие ученики специализированных классов, в том числе десятиклассница Елизавета Волкова. Девушка демонстрирует успехи в самых разных областях знаний. Участвует в олимпиадах и во всех программах, которые предлагают ТИУ и "Роснефть". В декабре старшеклассница побывала на образовательной сессии в центре "Сириус" в Сочи.

"Познавать новое в рамках "Роснефть-класса" мне не трудно, в том числе и с помощью онлайн-уроков, на которые мы перешли этой весной. Конечно, онлайн-занятия не могут заменить живого общения с педагогами из школы и университета, но компания даже в непростых условиях старается дополнить удаленные занятия положительными моментами. Кроме того, мы всегда можем позвонить наставникам и проконсультироваться по изучаемой теме", - отметила Елизавета Волкова.

В "Роснефть-классы" ребята Уватского района, попадают по условиям строгого отбора: экзаменационные оценки за девятый класс должны быть высокими, а портфолио серьезным. Кроме того, претендентам нужно пройти тестирование по профильным предметам.