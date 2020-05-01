В Тюмени лжедиректора отправили на обязательные работы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жителя Тюмени, ставшего фиктивным руководителем и учредителем фирмы, а также открывшего счета в банках приговорили к обязательным работам, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, по предложению предпринимателя 28-летний тюменец согласился стать номинальным генеральным директором и учредителем компании. Документы в декабре 2018 года были представлены в налоговую инспекцию, которая внесла необходимые изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Мировой судья признал тюменца виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ, то есть, в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Суд назначил лжедиректору 180 часов обязательных работ.