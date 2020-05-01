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Более восьмидесяти мероприятий прошло в Тюменской области в "Ночь музеев"

Общество, 16:35 18 мая 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 80 дистанционных мероприятий провели музеи Тюменской области в рамках акции "Ночь музеев-2020", сообщает региональный департамент культуры.

Из-за эпидемиологической ситуации все события акции были переведены в формат онлайн. Музеи региона провели дистанционные мастер-классы, лекций, онлайн-экскурсии, представили познавательные видеосюжеты.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова провел для посетителей ряд мастер-классов на военную тематику в технике граттаж. Подписчики социальных сетей музея увидели онлайн экскурсию "Ишим в 40-ые... каким мы его не знали…" и обзор новой экспозиции "Городское самоуправление".

Заводоуковский краеведческий музей показал в своих аккаунтах историческую театрализованную инсталляцию, в которой были представлены выдержки из фронтовых писем из фонда музея, а также медиа-проект "Моя война" с рассказами участников Великой Отечественной войны об участии в военных действиях.

18 мая работники музеев отмечают свой профессиональный праздник. Слова признательности за мобильность в новых жизненных реалиях выразила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "Отдельную благодарность хочу выразить за готовность к новым форматам работы в условиях ограничительных мер, ведь большинство музеев региона очень быстро и качественно перешли на онлайн мероприятия. Все для того, чтобы наши граждане проводили время с пользой. Примите искренние слова признательности за созидательный труд и огромный вклад в развитие культуры Тюменской области".

Директор департамента культуры пожелала музейным работникам крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста, энергии и сил для воплощения новых интересных проектов.

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# акция , Ночь музеев , праздник

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