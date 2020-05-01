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Четверо пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 11:41 19 мая 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Четыре пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП на 11-м км Ялуторовского тракта в Тюмени 18 мая.

Авария произошла в районе строения 13а в 12 часов 40 минут. Грузовой автомобиль Volvo въехал в заднюю часть маршрутного такси.

"Микроавтобус 80-го маршрута поворачивала налево. Но водитель самосвала, видимо, был невнимателен и догнал ее сзади", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали четверо пассажиров маршрутки: женщина 1954 года рождения, мужчины 1987, 1988 и 1984 годов. У них диагностировали легкие повреждения. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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