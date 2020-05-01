Четверо пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП в Тюмени
Четыре пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП на 11-м км Ялуторовского тракта в Тюмени 18 мая.
Авария произошла в районе строения 13а в 12 часов 40 минут. Грузовой автомобиль Volvo въехал в заднюю часть маршрутного такси.
"Микроавтобус 80-го маршрута поворачивала налево. Но водитель самосвала, видимо, был невнимателен и догнал ее сзади", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Пострадали четверо пассажиров маршрутки: женщина 1954 года рождения, мужчины 1987, 1988 и 1984 годов. У них диагностировали легкие повреждения. Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова