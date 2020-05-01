Ишимские библиотеки впервые присоединились к "Ночи музеев"

| Фото: скриншот виртуальной экскурсии центральной библиотеки Ишима | Фото: скриншот виртуальной экскурсии центральной библиотеки Ишима

Более 1 тыс. человек присоединились к библиотечным онлайн-мероприятиям в Ишиме, которые подготовили библиотекари города, впервые приняв участие в "Ночи музеев".

По информации главного библиотекаря центральной библиотеки Анны Анкушевой, ишимцы приняли участие в онлайн-мастер-классе, посвященном Великой Победе. Совершили вместе с экскурсоводом виртуальное путешествие "История в граните" по памятникам Великой Отечественной войны на ишимской земле. Познакомились с Узнали историю создания и боевого пути танка Т-34, выполнявшим тактические задачи на фронте с первых дней войны до самого Дня Победы.

Посетителям рассказали о фронтовике-земляке Якове Чупине – полном кавалере ордена Славы. Таких в Тюменской области 13 человек.

"Приняли участие в "Ночи музеев" впервые. Считаю, что опыт прошел успешно. При разборе полетов учли, что вызывает наибольший интерес. К работе в новых условиях приспособились и мы, и наши читатели. Тем не менее ждем встречи с ними в реальном, а не виртуальном пространстве!", - подчеркнула библиотекарь Юлия Панасюк.

Инна Кондрашкина