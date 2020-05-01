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В аэропорту Рощино модернизируют радиомаячную систему

Общество, 17:54 20 мая 2020

сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте" | Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте"

Радиомаячную систему модернизируют в тюменском аэропорту Рощино. Новое оборудование позволит авиадиспетчерам воздушной гавани увеличить эффективность работы и повысить безопасность полетов, сообщает Главное управление государственной экспертизы России.

В рамках федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на 2009-2020 годы" в Рощино проводится реконструкция и техническое перевооружение.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой, предусматривает три этапа работ, в рамках которых на территории аэропорта построят объекты радиомаячной системы, в том числе глиссадный и курсовой радиомаяки.

Напомним, аэропорт Рощино им. Д. И. Менделеева получил статус аэропорта федерального значения, а после открытия нового терминала в 2017 году стал центром стыковочных рейсов Тюменской области.

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# аэропорт Рощино

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