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Акция помощи детям стартовала в тюменской "Лавке добра"

Общество, 12:21 20 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благотворительная акция "Все для детей" стартовала в "Лавке добра" в Тюмени, сообщает региональный центр "Семья".

Акция направлена на сбор благотворительной помощи для детей из многодетных и малоимущих семей и проводится ежегодно в преддверие Международного дня защиты детей.

Порадовать детей накануне праздника может любой желающий, сделать это просто — достаточно привезти в "Лавку добра" ставшие ненужными вещи, которые смогут послужить тем, кто в них нуждается. Семьи обращаются за необходимой одеждой, обувью, мебелью, развивающими играми, канцелярскими принадлежностями. Спросом пользуются вещи для детей всех возрастов.

Прием благотворительной помощи осуществляется в Региональном центре "Семья" по следующим адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Ермака, 1а; ул. Амурская, 150.

Привезти и оставить вещи на посту охраны можно в любое удобное время, все они будут переданы специалистам службы и найдут новых хозяев среди получателей услуг "Лавки добра".

Напоминаем, в связи с изменением порядка работы "Лавки добра", получателям необходимо предварительно оставить заявку по телефону 8-905-825-96-66. Оформление заявок с 9 до 13 часов в будние дни. Дата и время выдачи благотворительности согласовывается со специалистом учреждения индивидуально.

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# благотворительность , дети , многодетные семьи , региональный центр Семья

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