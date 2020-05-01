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Никита Жульдиков: у "Рубина" очень хороший потенциал

Спорт, 20:10 19 мая 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Одним из новобранцев тюменского ХК "Рубин" стал защитник Никита Жульдиков, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист - серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года. В прошлом сезоне челябинский воспитанник с опытом игры в КХЛ за "Трактор", выступал на уровне высшей лиги в нефтекамском "Торосе".

"Как только предложили перейти в "Рубин", с удовольствием согласился, потому что у команды очень хороший потенциал. Она всегда борется за кубок и призовые места. Любой игрок был бы "за" оказаться в "Рубине". Деньги здесь даже близко не причем", - отметил защитник.

Перед прошлым сезоном Никита Жульдиков из Челябинска переехал в Нефтекамск. По словам хоккеиста, ему хотелось поменять обстановку, перезагрузить карьеру и начать все с нуля в другом городе. В итоге защитник получил позитивный опыт, который помог в дальнейшей карьере.

Сейчас Никита Жульдиков продолжает самостоятельную подготовку к сезону, поддерживает физические кондиции, чтобы к сборам подойти в хорошей форме.

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# ХК Рубин , хоккей

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