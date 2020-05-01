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В Винзилях строят крытый ледовый корт

Общество, 11:49 20 мая 2020

Тюменский многопрофильный центр | Фото: Тюменский многопрофильный центр

Строительство крытого ледового корта продолжается в Винзилях. Как сообщает главное управление строительства Тюменской области, на объекте идут работы нулевого цикла, готов котлован, рабочие монтируют фундамент и колонны металлокаркаса.

Новый корт будут использовать для учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, следж-хоккею, фигурному катанию, также организуют массовый каток для граждан.

Общая площадь здания составит 4 тыс. кв. м. Здесь разместятся гардероб, медицинский кабинет, четыре раздевалки с душевыми и туалетами, помещения для сушки одежды, пункт проката с двумя кабинами для переодевания, зоной для хранения и сушки коньков. При строительстве учтут возможности маломобильных граждан. Срок окончания работ по контракту – 30 июня 2021 года.

Напомним, также продолжается строительство крытого ледового катка и крытого бассейна в Тобольске, начались работы по благоустройству территории центра спортивной гимнастики в Тюмени, заключены контракты на строительство крытых бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске – эти объекты выбрали жители во время рейтингового голосования.

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# корт , спортивные объекты , строительство

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