Работающие тюменцы старше 65 лет получат право уйти на больничный до 29 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работающим тюменцам в возрасте 65 лет и старше будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи карантином на период с 12 по 29 мая. Больничный организуют централизованно и дистанционно, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

Для этого не нужно самостоятельно посещать поликлинику по месту жительства, достаточно сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т. п.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине.

Работодателям, в свою очередь, необходимо оперативно направить в региональное отделение Фонда социального страхования реестры по своим работникам 65 лет и старше. На основании этих сведений будет оформлен электронный больничный и произведена оплата.

Получить информацию об открытом электронном больничном, посмотреть размер выплаченного пособия граждане могут в Личном кабинете ФСС (вход через учетную запись на портале госуслуг).