Онлайн-поздравления организуют для викуловских детей аниматоры

| Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте

Цикл онлайн-поздравлений запланировали провести для юных жителей Викуловского района аниматоры Дома культуры. В День защиты детей пройдет экспресс-поздравление "Начудесим счастье".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"1 июня с 9 до 17 в международный день детей начнется онлайн-поздравление "Начудесим счастье". Самые яркие, веселые аниматоры поздравят маленьких зрителей с праздником. Приготовят для них интересные задания, которые ребята будут выполнять и отправлять нам в комментарии в группу "Викуловский Дом культуры" во ВКонтакте. Ребят поздравят Коржик и Карамелька из мультфильма "Три кота", Розочка и Цветан из мультфильма "Тролли", очаровательные куколки ЛОЛ, радужные фьёки и герои компьютерной игры "Майнкрафт"", - рассказала она.

Для викуловской детворы ведущие проведут мастер-класс по тестопластике "Лепота" - научат делать магнитик в форме мороженого.

С 1 по 7 июня Викуловский ДК запускает проект "Сказочный онлайн-влог "Читаймер"". Аниматоры Рюшечка и Сплюшечка будут читать детям сказки на ночь. Эфир начнется в 21 час. Родители перед сном смогут включить читаймер и услышать сказки Джулии Дональдсон.

"С 1 июня запускаем танцевальный марафон "Танцуй на репите". В нашей группе будет выкладываться видео с танцевальными движениями из шести комбинаций. Участникам нужно выбрать комбинацию, записать ее повтор, выложить с хештегом #танцуйнарепите, можно прислать в личные сообщения. Эти ролики мы разместим впоследствии в нашей группе", - говорит Анастасия Шипачева.

Конкурс "Лучший день блогера" уже стартовал, заявки принимают до 28 мая. Победителей определять по семи номинациям.

"У многих есть свои ролики, которые они выкладывают на разных интернет-площадках. Сейчас у ребят появится возможность продемонстрировать творческие навыки. У нас будут номинации: "Самый лучший блогер", "Самый юный блогер", "Лучшая операторская работа", "Лучшая закадровая обстановка" и другие. Предусмотрен приз зрительских симпатий для блогера, который наберет самое большое число голосов по итогам голосования во ВКонтакте. Лучшие работы выложим в соцсетях", - отмечает заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры.

По словам Анастасии Шипачевой, все участники конкурсов получат призы, дипломы, благодарственные письма, подарки.

Анжела Лебедева