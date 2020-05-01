Черная кошка принесет удачу новому хозяину
Кошке по кличке Эко ищут хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Эко полностью черного окраса. Считается, что такие кошки приносят удачу своим хозяевам. Однако с Эко придется сначала подружиться. По словам куратора, она очень пугливая, нужно время на адаптацию. При этом Эко хорошо ладит с другими кошками, любит играть, но время от времени может забираться в цветочные горшки.
В фонде кошка с осени 2019 года, ее нашли в экопарке "Затюменский". Стерилизована, привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Виктория.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова