Черная кошка принесет удачу новому хозяину

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошке по кличке Эко ищут хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Эко полностью черного окраса. Считается, что такие кошки приносят удачу своим хозяевам. Однако с Эко придется сначала подружиться. По словам куратора, она очень пугливая, нужно время на адаптацию. При этом Эко хорошо ладит с другими кошками, любит играть, но время от времени может забираться в цветочные горшки.

В фонде кошка с осени 2019 года, ее нашли в экопарке "Затюменский". Стерилизована, привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Виктория.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова