Первый этап призывной кампании прошел в Увате

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Первый этап призывной кампании состоялся в Уватском районе. 40 юношей прошли медицинское освидетельствование 14 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Задание на призыв 2020 года составляет 30 человек.

"Пять водителей категории "С" подготовила автошкола ДОСААФ. Специалисты военно-учетных специальностей востребованы в войсках", – говорит старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу Валентина Кравченко.

С учетом эпидемиологической обстановки призывники, сотрудники военного комиссариата, медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Организован входной контроль, проводится дезинфекция помещений.

В июне запланировано еще одно заседание призывной комиссии.

Служба новобранцев пройдет в военно-морском флоте, воздушно-десантных и сухопутных войсках. Отправка призывников запланирована железнодорожным транспортом 15 июня. Все граждане, призванные на военную службу, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции.