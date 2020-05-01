Викуловские аграрии завершают сев яровых

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Два сельхозпредприятия - ООО "Чапаева" и ИП "Михайловское" - полностью завершили яровой сев в Викуловском районе.

Также на итоговом пороге ООО "Радиус-Агро" и ИП "Васькин".

По данным районного управления сельского хозяйства, всего засеяно 19 тыс. 85 га, яровыми культурами - 1 тыс. 515 га. В полях работают 44 посевных агрегата, 12 из них - круглосуточно. Суточная производительность по району составляет 1 тыс. 500 га.

Девять сельхозпредприятий проводят сев яровых с минеральными удобрениями. Всего удобрения внесены на площади 14 тыс. 352 га.

Евгения Шевцова