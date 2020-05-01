  • 21 мая 202021.05.2020четверг
  • USD72,3381
    EUR79,1813
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Викуловские аграрии завершают сев яровых

Общество, 09:43 21 мая 2020

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Два сельхозпредприятия - ООО "Чапаева" и ИП "Михайловское" - полностью завершили яровой сев в Викуловском районе.

Также на итоговом пороге ООО "Радиус-Агро" и ИП "Васькин".

По данным районного управления сельского хозяйства, всего засеяно 19 тыс. 85 га, яровыми культурами - 1 тыс. 515 га. В полях работают 44 посевных агрегата, 12 из них - круглосуточно. Суточная производительность по району составляет 1 тыс. 500 га.

Девять сельхозпредприятий проводят сев яровых с минеральными удобрениями. Всего удобрения внесены на площади 14 тыс. 352 га.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аграрии , Викуловский район , посевная , яровой сев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:43 21.05.2020Викуловские аграрии завершают сев яровых
09:25 21.05.2020В регионе объявляют фотоохоту на грязнуль
09:18 21.05.2020Тюменские студенты запустили спортивный челлендж к юбилею ТюмГУ
09:06 21.05.2020Волонтеры помогли ветеранам в Боровском