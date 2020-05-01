Мужчина пострадал на пожаре в деревне Патрушева

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Мужчина получил травмы на пожаре в доме на ул. Трудовая в д. Патрушева 20 мая. Вызов поступил в 11 часов 19 минут. Горел жилой дом размерами пять на восемь метров.

"Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя пять минут с момента поступления вызова. В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава, задействовали пять единиц техники", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия"в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя повредило сам дом, надворные постройки и гараж. Площадь возгорания – 104 квадратных метра. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова