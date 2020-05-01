Многодетные семьи Тюменского района получат ноутбуки

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Одной из первых долгожданный подарок - ноутбук, получила семья Щегловых из села Леваши. Всего одиннадцать многодетных семей Тюменского района получат в подарок компьютерную технику для учебы, сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

С 18 марта школьники района, как и всей Тюменской области, ушли на дистанционное обучение. Занятия проводились на онлайн-платформах, а для этого нужен компьютер с выходом в интернет.

Социальную программу "Помоги учиться дома" разработали партия "Единая Россия" совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. Она позволит обеспечить школьников из нуждающихся семей необходимой техникой для дистанционного обучения в цифровом формате.

Старшие девочки в семье Щегловых учатся в 7 и 9 классах. Как рассказала их мама София Щеглова, с одним компьютером сестры делили время, чтобы успеть сделать все задания и поучаствовать в онлайн-конференции.

"Часто на помощь приходили смартфоны, но работать в них неудобно, только отправлять и получать задания от учителей", – отметила она.

По словам педагога Червишевской школы Светланы Трофимовой, проблема с недостающей для занятий техникой проявилась в первые же дни дистанционного обучения.

"Мы искали разные варианты, чтобы дети смогли спокойно пройти этот период, – рассказала Светлана Трофимова. – Поэтому предложение коллег закупить на собственные средства ноутбуки и подарить их нуждающимся семьям поддержали безоговорочно".