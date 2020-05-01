Немаркированную алкогольную продукцию изъяли полицейские

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Более 1 тыс. 900 единиц нелегальной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора, на сумму около 350 тыс. рублей изъяли полицейские у 45-летнего предпринимателя Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени обнаружили алкоголь в одном из складских комплексов. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии ее изъяли. В дальнейшем полицейские установили и задержали 45-летнего индивидуального предпринимателя, который пояснил, что алкогольную продукцию собирался реализовать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.