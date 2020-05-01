  • 21 мая 202021.05.2020четверг
  • USD72,3381
    EUR79,1813
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Декада профилактики табакокурения стартовала в Голышманово

Общество, 19:57 21 мая 2020

Областной наркологический диспансер | Фото: Областной наркологический диспансер

Окружная декада профилактики табакокурения среди подростков, молодежи и жителей Голышмановского городского округа стартовала 20 мая в Голышмановском молодежном центре, сообщают организаторы.

Во время онлайн-акции "Дыши свободно!" до 31 мая волонтеры и активисты будут размещать на своих личных страницах и в группах в социальных сетях информационные материалы о необходимости ведения здорового образа жизни и призывы отказаться от вредной привычки под хештегом #ВремяРазвеятьДымГолышманово.

Среди волонтеров профилактического направления пройдет окружной заочный конкурс исследовательских работ "Последствия пагубного пристрастия".

Декада приурочена к Всемирному дню отказа от курения, который отмечается 31 мая и является частью профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Голышмановский городской округ , здоровый образ жизни , отказ от курения , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:57 21.05.2020Декада профилактики табакокурения стартовала в Голышманово
19:44 21.05.2020Заводоуковские дошколята попробовали себя в роли исследователей
19:29 21.05.2020Лечебно-диагностическая установка на колесах поступила в Уват
19:13 21.05.2020Тюменская вокалистка стала лауреатом международного конкурса "Моя звезда"