Декада профилактики табакокурения стартовала в Голышманово

| Фото: Областной наркологический диспансер | Фото: Областной наркологический диспансер

Окружная декада профилактики табакокурения среди подростков, молодежи и жителей Голышмановского городского округа стартовала 20 мая в Голышмановском молодежном центре, сообщают организаторы.

Во время онлайн-акции "Дыши свободно!" до 31 мая волонтеры и активисты будут размещать на своих личных страницах и в группах в социальных сетях информационные материалы о необходимости ведения здорового образа жизни и призывы отказаться от вредной привычки под хештегом #ВремяРазвеятьДымГолышманово.

Среди волонтеров профилактического направления пройдет окружной заочный конкурс исследовательских работ "Последствия пагубного пристрастия".

Декада приурочена к Всемирному дню отказа от курения, который отмечается 31 мая и является частью профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни".