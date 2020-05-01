Николай Данн приглашает тюменские диаспоры к участию в конкурсе "МЫ"

Фото предоставлено организаторами конкурса "Мы" Фото предоставлено организаторами конкурса "Мы"

Конкурс национальных видеороликов "Мы" призван объединить тюменцев и помочь им реализоваться в творчестве. Об этом заявил президент "Федерации современного искусства", член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн, который также входит в состав жюри. Он призывает к участию все тюменские диаспоры.

Главная цель проведения конкурса "МЫ" состоит в укреплении межнационального согласия народов Тюменской области, а также создания условий для развития кино- и видеотворчества детей, молодежи и взрослых региона, сообщили организаторы.

Николай Данн отмечает: "Мы разные, но мы едины. Культура народа, культура семьи, культура личности – это основа процветания общества и страны. Культура дает возможность преумножать жизнь и передавать мудрость своим детям. Инструмент кино и видео – прекрасный помощник в этом!".

Поучаствовать просто – необходимо создать видеоролик в одной из предложенных номинаций (игровой видеоролик с актерами, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог) и отправить свое творение на платформу мыконкурс.рф.

Победителям конкурса присудят звания лауреатов I, II и III степени, вручат дипломы, памятные призы и денежные премии. Призовой фонд составляет 150 тыс. рублей. Подать заявку можно до 10 июня.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов – отличная возможность творческим людям любого пола и возраста проявить свою фантазию, попробовать нечто новое, найти новых друзей и, конечно, побороться за денежный приз.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.