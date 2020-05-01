Поисковики приглашают тюменцев присоединиться к проекту "Стена Памяти"

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Поисковики приглашают жителей Тюменской области присоединиться к проекту "Стена Памяти" и разместить фотографии и биографические данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, на портале poisk-tyumen.ru. С 2013 года на сайте собраны данные о более чем шести тысячах участниках войны, сообщает Областной поисковый центр.

По словам руководителя проекта "Стена Памяти", специалиста областного поискового центра Натальи Швецовой, в Год памяти и славы жители региона стали особенно активны. Школьники участвуют в проекте, вместе с педагогами готовят материалы и собирают данные, несмотря на карантин.

"Каждый день в поисковый центр поступают звонки, приходят граждане, в основном пожилого возраста, мы помогаем им разместить данные на сайт. Нам важно, что проект находит широкий отклик среди населения", - рассказала она.

Каждый желающий может добавить на портал данные о своем родственнике самостоятельно или обратиться за помощью. Специалисты и добровольцы областного поискового центра найдут дополнительную информацию через электронные базы данных Министерства обороны РФ "Память Народа", "Подвиг Народа", "Мемориал", обработают фотоматериалы и опубликуют информацию на интернет-портал.

Отметим, что на "Стене Памяти" можно увековечить память о родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, а также ковали Победу в тылу.