  • 2 июля 20202.07.2020четверг
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Поисковики помогли тюменцам найти портрет красноармейца - героя их семьи

Общество, 17:21 02 июля 2020

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Уточняя информацию о судьбе красноармейца Степана Ефимова, уроженца Омской области, тюменские поисковики нашли фотографию военнослужащего, рассекреченную по приказу Министра обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра, ранее у семьи бойца не было архивных фотографий их героя. Благодаря работе поисковиков родные увидели портрет солдата. Стоит отметить, что возможность найти фотографию фронтовиков через архив – это большая редкость.

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

С апреля 2020 года тюменские поисковики присоединись к всероссийскому проекту "Судьба солдата. Онлайн". За три месяца они обработали в дистанционном формате 307 заявок.

Добровольцы работают над уточнением мест захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах и боевом пути красноармейцев. Уже удалось установить примерное место выбытия у 18 бойцов, числившихся пропавшими без вести, у 19 – узнать место погребения, по 15 найдена информация о наградах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковое движение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 02.07.2020Центральная библиотека Тобольска возобновила свою работу
17:43 02.07.2020Пятнадцать незрячих массажистов получили дипломы в филиале тюменского медколледжа
17:32 02.07.2020Прием заявок и работ на фотоконкурс "Краски города" продлили в Ишиме
17:21 02.07.2020Поисковики помогли тюменцам найти портрет красноармейца - героя их семьи