Поисковики помогли тюменцам найти портрет красноармейца - героя их семьи

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Уточняя информацию о судьбе красноармейца Степана Ефимова, уроженца Омской области, тюменские поисковики нашли фотографию военнослужащего, рассекреченную по приказу Министра обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра, ранее у семьи бойца не было архивных фотографий их героя. Благодаря работе поисковиков родные увидели портрет солдата. Стоит отметить, что возможность найти фотографию фронтовиков через архив – это большая редкость.

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

С апреля 2020 года тюменские поисковики присоединись к всероссийскому проекту "Судьба солдата. Онлайн". За три месяца они обработали в дистанционном формате 307 заявок.

Добровольцы работают над уточнением мест захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах и боевом пути красноармейцев. Уже удалось установить примерное место выбытия у 18 бойцов, числившихся пропавшими без вести, у 19 – узнать место погребения, по 15 найдена информация о наградах.